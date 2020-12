Salernitana, Castori: "Venezia avversario di valore". Out il grande ex Lombardi

“Domani ci aspetta una gara difficile come tutte quelle di questo campionato. Il Venezia è una squadra in gran forma, che pratica un buon calcio. Sarà un avversario molto difficile da affrontare, dovremo fare la nostra partita dimostrando ancora una volta di essere squadra”. Queste le parole del tecnico granata Fabrizio Castori alla vigilia di Venezia – Salernitana. Il mister ha quindi concluso: “Servirà la massima concentrazione ed attenzione per ottenere un risultato positivo. La squadra sta bene, abbiamo delle piccole defezioni che fanno parte del percorso di una stagione. Siamo pronti ad affrontare questo nuovo ciclo di gare ravvicinate per fare il meglio possibile”.

Al termine della seduta di rifinitura, il tecnico della Salernitana Fabrizio Castori ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida in programma domani pomeriggio alle ore 15 allo stadio Penzo di Venezia. La brutta notizia riguarda Patrick Dziczek, costretto a mordere il freno per una contusione alla caviglia rimediata lunedì scorso nella sfida con l'Entella. Il giovane talento di proprietà della Lazio è fortemente a rischio anche per la sfida di Monza. Ovviamente ancora out Cristiano Lombardi, cui problemi muscolari continuano a mettere a repentaglio anche il girone di ritorno sebbene il presidente Marco Mezzaroma abbia lanciato qualche segnale di cauto ottimismo. Resta a casa anche Baraye, come accade ormai da diverse settimane: il calciatore non rientra nei piani dello staff tecnico, ma per regolamento potrebbe andar via a gennaio solo per tornare a Padova. Per il resto tutti a disposizione, ma scelte decisamente ridotte a centrocampo. Ecco la lista completa, tribuna anche per Alessandro Micai che, un anno e mezzo fa, proprio a Venezia fu protagonista della miglior partita della carriera:

PORTIERI: Adamonis, Belec, Guerrieri;

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Gyomber, Karo, Lopez, Mantovani, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Di Tacchio, Iannoni, Kupisz, Schiavone;

ATTACCANTI: Antonucci, Anderson, Barone, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Tutino.