Salernitana, Cerci e una nuova occasione: l'attaccante punta al rinnovo

Che Alessio Cerci rappresentasse una scommessa per la Salernitana era una cosa chiara ed evidente. Che la stagione attuale si trasformasse in una sorta di rodaggio totale per rivedere in campo in calciatore in grado di essere determinate in campo no (la prima da titolare è arrivata solo pochi giorni prima della sospensione delle competizioni). Ecco allora che l’ex Roma e Torino, stando a quanto riportato da TuttoSalernitana, avrebbe palesato alla dirigenza la propria volontà di rimanere all’Arechi anche la prossima stagione, nonostante il contratto attuale scada al termine del campionato in essere. Una stagione in più a disposizione potrebbe essere, infatti, la scelta giusta per ambo le parti.