Salernitana, Cerci-Embalo coppia di esterni per Ventura

Iniziano a circolare i primi nomi per la Salernitana di Giampiero Ventura. Secondo quanto riportato da Tuttosport l'ex ct avrebbe chiesto alla dirigenza due esterni d'attacco adatti al suo 4-3-3. Si tratta di Carlos Embalo, classe 1994 del Palermo, e Alessio Cerci ex Milan, Roma e Atletico Madrid attualmente svincolato dopo l'avventura in Turchia all'Ankaragucu.