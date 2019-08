Salernitana-Cerci: sarà una vera avVentura

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Saluti Serie A noi ce ne andiamo nel calcio che conta": con questa frase, nel lontano 2014, l'allora fidanzata di Alessio Cerci (oggi moglie) segnò indelebilmente la carriera del classe '87, che salutava il Torino per approdare all'Atletico Madrid. Una stagione che però non fece esplodere per come ci si poteva aspettare il talento di Valmontone, e si sa, il web non perdona, neppure se poi si chiede scusa. Seguirono stagioni poco esaltanti, culminate lo scorso anno con l'esperienza in Turchia Ankaragücü. Poi la chiamata del "suo" mister, dell'unico che probabilmente ha sempre saputo valorizzarlo: Giampiero Ventura. Un lungo tira e molla con la Salernitana, allenata dal tecnico, poi il "si".

L'esordio a Pisa - La prima esperienza congiunta, tra Cerci e mister Ventura, risale alla stagione 2007-2008, a Pisa, l'anno in cui i nerazzurri arrivarono 6^ nel campionato di Serie B, raggiungendo con una giornata di anticipo la certezza aritmetica di disputare i playoff per la promozione in Serie A: fatale la semifinale con il Lecce, ma la stagione rimase nella storia nerazzurra, con una carriera che per l'attaccante appariva luminosa, al netto di un duplice infortunio che gli spezzo l'annata. E la sua assenza, in termini di punti, pesò notevolmente.

Il biennio a Torino - Dopo 4 anni dalle volate all' "Arena Garibaldi", i due si ritrovano al Torino, dove Cerci rimane dal 2012 al 2014. Una prima annata, la 2012-2013, in cui i granata centrano una tranquilla e anticipata salvezza, proprio la stagione seguente al ritorno in Serie A, una seconda decisamente più soddisfacente: sul campo, per un solo punto, manca la qualificazione all'Europa League, che arriva però d'ufficio dopo l'esclusione del Parma, sesto classificato ma senza la licenza UEFA: tornano i palcoscenici europei per i piemontesi, che non li assaporavano dal 2002.

E adesso Salerno - Quello che adesso sarà, alla Salernitana, viene difficile dirlo. Doppia scommessa per il club, del resto neppure mister Ventura arriva da stagioni splendenti, soprattutto dopo la disfatta con la Nazionale, dalla quale viene esonerato il 15 novembre 2017, dopo non aver centrato all'ultimo Mondiale di Russia (cosa che non succedeva dal 1958). Quel binomio, però, Cerci-Ventura, ha fatto sognare: del resto anche la Serie B può essere un modo per rilanciarsi, al netto del nome. Il calcio che conta, alla fine, è anche questo.