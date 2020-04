Salernitana-Cerci, un matrimonio che può continuare anche per la prossima stagione

Le parole di Alessio Cerci sono state chiare: "Vorrei riportare la Salernitana in serie A, poi posso anche smettere".

E questo sembra aver trovato anche il consenso del club. Stando infatti a quanto riferisce tuttosalernitana.com, infatti, il matrimonio tra le parti potrebbe continuare anche per la prossima stagione, soprattutto se anche mister Giampiero Ventura rinnovasse il proprio contratto. Ci sarà ancora da capire quello che sarà il futuro della stagione attuale, ma al netto di questo, in ottica futura i presupposti sono buoni. La società campana, dopo gli screzi di dicembre con il calciatore, ha apprezzato l'impegno dello stesso per ritrovare la forma giusta e mettersi a disposizione della squadra, aspetto che potrebbe tornare utile nel lungo termine.