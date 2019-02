Salernitana, che fine ha fatto capitan Schiavi?

Fonte: Tuttosalernitana.com

È forse lo specchio della stagione granata, dove l'incertezza ha regnato e continua a regnare nello spogliatoio di Gregucci. Una fascia da capitano che sembra girovagare troppo facilmente da un braccio all'altro senza una logica. La Salernitana, il suo capitano ce l'ha, ed è senza dubbio Raffaele Schiavi. Il centrale difensivo alla quarta stagione con la maglia granata, ha sin dai primi passi mostrato amore per la causa, oltre un attaccamento per i colori che lo hanno lanciato nel calcio professionistico. Giocatore esemplare, il vero leader dello spogliatoio, unico in grado di poter alzare la voce dentro e fuori dal campo esigendo impegno ed abnegazione da parte di tutte le componenti. Non la pensa cosi Gregucci, che pure Schiavi lo aveva lanciato tempo fa proprio a Salerno, non avrà probabilmente visto il girone di andata dove il centrale difensivo è stato titolare ma soprattutto fra i migliori come rendimento. Non ce ne voglia il mister, ma Gigliotti obiettivamente non sembra dare più garanzie tecniche ed umane rispetto a Schiavi, sempre il primo a metterci la faccia nei momenti difficili. La nave ha bisogno del suo vero capitano in questo mare tempestoso...