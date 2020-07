Salernitana-Cittadella, i convocati di mister Ventura: ancora out Alessio Cerci

vedi letture

Al termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio il mister Gian Piero Ventura ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Cittadella. Tornano a disposizione quattro calciatori che avevano saltato per squalifica la sfida di venerdì scorso contro l'Ascoli. Si tratta del difensore Aya, dei centrocampisti Dziczek e Maistro e dell'attaccante Lombardi. Sta bene anche Jaroszynski che, negli ultimi giorni, si è allenato a singhiozzo per un problema alla schiena. Stesso discorso per Gondo, mentre resta a casa Alessio Cerci per un lieve affaticamento muscolare. Ad ogni modo la società sta pensando ad una risoluzione anticipata del contratto. Non ci saranno nemmeno Lamin Jallow, che deve scontare il secondo turno di stop, e il lungodegente Valerio Mantovani. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Micai, Lazzari, Vannucchi;

DIFENSORI: Aya, Billong, Curcio, Heurtaux, Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Lombardi, Maistro;

ATTACCANTI: Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo.