© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Queste le formazioni ufficiali di Salernitana e Cittadella in campo questo pomeriggio per la sfida valida per il 14° turno di Serie B:

Salernitana (3-5-2): Micai; Mantovani, Migliorini, Gigliotti; Casasola, Akpa Akpro, Di Tacchio, Castiglia, Vitale; Vuletich, Bocalon. Allenatore: Stefano Colantuno

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Rizzo; Proia, Iori, Branca; Schentti; Panico, Strizzolo. Allenatore: Roberto Venturato