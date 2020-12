Salernitana-Cittadella, le pagelle: Bogdan matchwinner, male Ogunseye

vedi letture

SALERNITANA-CITTADELLA 1-0

Marcatori: Bogdan 86' (S)

Salernitana

Belec 6,5– Ordinaria amministrazione per il portierone sloveno, che si fa sempre trovare pronto. Si supera letteralmente nella ripresa sulla conclusione di Gargiulo, tenendo a galla i suoi.

Bogdan 7 – Dal suo lato il Cittadella attacca in massa creando non pochi grattacapi, ma se la cava egregiamente. Decide la gara con un gol pesantissimo nel finale.

Gyomber 6,5 - Solita prova difensivamente impeccabile, ancora una volta, dello slovacco, meno preciso del solito, però, in impostazione.

Mantovani 6,5 – In totale furia agonistica, il centrale romano sfodera una grande prova al ritorno dopo tempo nel suo Arechi. Dal 78' Aya sv

Kupisz 5,5 – Tanta corsa e ripiegamenti del polacco, che però non si fa praticamente mai notare con i suoi classici inserimenti.

Dziczek 6 – Buona prova specialmente in contenimento del polacco, che recupera diversi palloni. Dal 78' Capezzi sv

Di Tacchio 6 - Gara senza fronzoli del capitano granata, che copre bene la sua zona di competenza pur senza brillare particolarmente.

Anderson 5,5 - Prova scialba dell'italo-brasiliano che a parte qualche accelerazione, non riesce ad incidere. Nel primo tempo ruba palla a Cassandro ma poi si fa murare da Maniero. Dal 70' Cicerelli 5,5 - Il numero dieci non entra con la consueta brillantezza.



Casasola 6 - Dirottato ancora una volta a sinistra, non sfigura. Spinge poco, ma non commette sbavature e dai suoi piedi arrivano gli unici cross dei granata. Da una sua bella conclusione dal limite nasce il corner vincente.

Tutino 6 - Costretto a giocare lontano dalla porta, non riesce mai a pungere, ma ha il merito di far ammonire mezza difesa avversaria coi suoi movimenti. Dall'89 Gondo sv

Djuric 5 - Non la migliore prova del gigante bosniaco, abbandonato a se stesso in avanti. Pochi palloni giocabili, così come le sue proverbiali sponde. Dall'89' Giannetti sv

Cittadella

Maniero 6 - Giornata tranquilla, ma non può nulla sul gol di Bogdan. Sicuro nelle uscite, come nel primo tempo quando mura Andrè Anderson.

Cassandro 6 - Commette alcune imprecisioni in disimpegno che per poco non costano caro. Per il resto spinge con costanza e chiude bene dal suo lato.

Perticone 6 - Annulla Djuric, dimostrandosi sempre sicuro negli interventi.

Adorni 6 - Prova convincente anche del capitano granata, sempre attento in marcatura. Rimedia un giallo, ma concede poco campo a Tutino e soci.

Benedetti 5,5 - Da uno come lui ci si aspetta di più. Diversi cross ma scarsa la precisione.

Proia 5,5 - Tanto movimento, ma la difesa granata gli chiude ogni varco. Dall'81 Awua sv

Pavan 5 - Fatica per tutta la gara a costruire dal basso, non riuscendo mai ad imprimere il suo ritmo alla gara.

Gargiulo 6 - Il più brillante della mediana coi suoi inserimenti. Nel primo tempo serve un pallone d'oro ad Ogunseye, nella ripresa sfiora il gol con una girata su corner sventata da Belec.

D'Urso 5 - Fatica a trovare la sua collocazione in campo, stretto tra le linee compatte della Salernitana. Non si accende praticamente mai. Dal 64' Branca 5,5 - Non riesce a dare la scossa ai suoi.



Tsadjout 6 - Il numero nove si guadagna la sufficienza se non altro per l'impegno, ma pecca in lucidità. Costringe spesso al raddoppio i difensori e difende diversi palloni.



Ogunseye 5 - Poche palle gol, ma il centravanti appare troppo molle. La retroguardia campana lo disinnesca. Nel primo tempo ha una buona chance in area, ma viene murato da Gyomber. Dall'81 Cissé sv