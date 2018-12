Salernitana, Colantuono: "Bisogna migliorare il trend esterno"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Non un rientro in campo felicissimo per la Salernitana, che al Tombolato perde 3-1 rimandando ancora una volta l'appuntamento col primo successo esterno. Al termine della partita, in sala stampa, il tecnico granata Stefano Colantuono non ha nascosto una certa delusione per la prestazione dei suoi. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale del club: "Oggi sono molto amareggiato. Abbiamo perso una partita a causa di errori individuali e questo non deve succedere. Eravamo partiti molto bene, poi gli errori hanno finito per condizionare la nostra prestazione. La mole di gioco costruita nella prima mezz’ora andava concretizzata col gol: non siamo riusciti a farlo, anzi siamo andati addirittura sotto. A inizio ripresa siamo stati bravi a riequilibrare il risultato, poi abbiamo commesso un altro errore, ma al di là di questo non mi è piaciuta la reazione dopo il nuovo svantaggio. Una volta subito il terzo gol il morale è crollato definitivamente e non siamo più riusciti a rientrare in partita. Dobbiamo crescere dal punto di vista della mentalità. Fuori casa dobbiamo assolutamente migliorare perché se vogliamo fare un campionato di vertice dobbiamo inevitabilmente invertire il trend".