Salernitana, Colantuono: "Ci attrezziamo per la raggiungere la A"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Nel corso di "Deejay football club", in onda sulle frequenze di Radio Deejay, Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, ha dichiarato: "Lotito non può avere due squadre in Serie A? Noi ci attrezziamo per provare a raggiungerla, poi si vedrà. Bocalon? E' un attaccante che fa diventare pulito tutto quello che di sporco cade in area. I tifosi? Qui ho vissuto due situazioni pazzesche contro Palermo e Perugia: non sono di primo pelo, ma questi tifosi sono fantastici. Per noi sono una vera risorsa".