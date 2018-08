Salernitana, Colantuono: "Complimenti curva. Abbiamo saputo soffrire"

Fonte: TuttoSalernitana.com

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il tecnico della Salernitana Stefano Colantuono ha parlato in conferenza dopo il pari interno contro il Palermo: "Volevo innanzitutto fare i miei complimenti alla curva, una cosa del genere l'ho vista rare volte in carriera. Coreografia da pelle d'oca, si sta creando l'ambiente giusti per poter fare bene". Sulla partita: "Nel primo tempo eravamo un po' in difficoltà, con un sistema di gioco nuovo e giocatori nuovi. Stiamo cercando di diventare una squadra, ma abbiamo saputo soffrire bene. Abbiamo dimostrato carattere nelle difficoltà Nella ripresa decisamente meglio, i cambi sono entrati bene contro una tra le protagoniste. L'espulsione? Sono uscito un po' oltre l'area tecnica. La regola è quella, ma ci vuole un po' più di elasticità, come in occasione del rigore non datoci, perché il mani di Bellusci era rigore. Avevo bisogno di Migliorini per contrastare Moreo, poi Akpa non aveva avuto modo di allenarsi con continuità. Abbiamo cercato di fare una squadra bilanciata. Inizialmente avevo pensato che il Palermo si sarebbe reso molto pericoloso e ho scelto Di Tacchio perché avevo bisogno di un giocatore di contenimento. Nessuno ha i novanta minuti nelle gamb, occorreranno almeno 4-5 partite. Anderson? E' arrivato due giorni fa, devo avere equilibrio e rispetto per chi ha già giocato".

"Pucino a sinistra? Vitale era squalificato e ho dovuto adattare lui - ha proseguito Colantuono - Chi dà garanzie gioca, ma abbiamo quasi tutti destri. Lo scorso anno Puicino ha già giocato a sinistra facendo bene, dipende anche dallo stato di forma. Vuletich-Djuric? Vuletich è più una seconda punta, possono giocare insieme. Siamo stati un po' sporchi nel palleggio, penso miglioreremo quando giocherà Di Gennaro che ha quelle doti".

"Dobbiamo essere più piuliti nel giro palla, ma questa squadra ha dei grossi margini di crescita. Per me la gara di oggi è ottima. Cambio di modulo? Avevo pensato di mettere il trequartista all'intervallo. Bocalon? Non ho potuto vedere la gara dopo ultimo cambio, ma mi hanno detto che è entrato bene. E' uno dei sei attaccanti titolari, se rimarremo così, con giocatori che entrano a gara in corsa con la grinta e l'atteggiamento giusto, possiamo fare bene".