Salernitana, Colantuono: "Con più cattiveria potevamo fare qualcosa in più"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, è intervenuto al termine del match pareggiato contro il Bari (1-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Una Salernitana che ha cambiato volto nel secondo tempo.

"Sì, nel primo tempo siamo stati molto timidi. Anche il Bari non ha creato molto, una partita che si stava incanalando sullo 0-0. La mia squadra non mi piaceva, abbiamo alzato il baricentro e abbiamo fatto un buon secondo tempo. Con un po’ più di cattiveria potevamo fare qualcosa in più".

Hai dato più volti a questa Salernitana.

"A me questo fa piacere, avere una squadra così è soddisfacente. Sanno assorbire bene le mie indicazioni, sanno lavorare anche molto bene".