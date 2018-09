Salernitana, Colantuono: "L'importante era vincere"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, è intervenuto al termine del match vinto contro il Padova. Il tecnico dei granata ha analizzato la vittoria in conferenza stampa, ecco le sue parole riportate da Tuttosalernitana.com: "Al primo posto metto i tre punti, li avrei accettati in qualsiasi modo fossero arrivati, specialmente contro una squadra forte come questa. Era importante vincere per rimanere compatti. Primo tempo sostanzialmente equilibrato, faccio i complimenti alla squadra per il gol che avevamo provato in allenamento ed è riuscito alla perfezione. Nel secondo tempo abbiamo dominato".

Nota di merito anche per Jallow, decisivo nel secondo tempo: "Ha delle caratteristiche che può mettere in difficoltà qualsiasi difesa perché in campo aperto è devastante. Siamo una squadra fisica, questo verrà fuori sul lungo periodo. Non siamo precisi nel palleggio e dobbiamo migliorare. Abbiamo una squadra compatta e con qualità".