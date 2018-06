Salernitana, Colantuono mette nel mirino il fedelissimo Basha

Oltre 5mila voti complessivi e una certezza. Per oltre il 50% dei lettori di TMW che hanno partecipato al nostro ultimo sondaggio, sarà il centrocampista serbo di proprietà della Lazio Sergej Milinkovic-Savic il colpo di mercato della Juventus per la stagione 2018/19. Di seguito i...

Con un Bari il cui futuro è tutt'altro che chiaro le altre compagini di Serie B si sono subito attivate sui calciatori oggi in biancorosso. A tal proposito, secondo quanto riportato da Il Mattino , la Salernitana avrebbe messo nel mirino Migjen Basha , centrocampista classe '87 che ha già lavorato con Stefano Colantuono a Bergamo.

