Salernitana, Colantuono: "Mi sento sempre in discussione"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Arriva in sala stampa il tecnico della Salernitana, Stefano Colantuono che analizza la brutta sconfitta contro il Brescia: “In una gara del genere c’è poco da commentare. Secondo gol subito su ripartenza di palla inattiva. Volevamo rimetterla a posto, rimane difficile dare un giudizio sulla gara. Stasera siamo crollati. Nel calcio succede anche questo. Tutti abbiamo sbagliato la partita. Abbiamo preso gol dopo cinque minuti, il secondo da palla inattiva dopo nove minuti, è stato difficile ripartire, ci è crollato il mondo addosso. Abbiamo rischiato di prendere altri gol, non era serata. Se andavamo al riposo sul due a zero, potevamo avere qualche possibilità di recuperare. Modulo? Pucino ha giocato tante volte nel ruolo di terzino sinistro, si è disimpegnato bene, Vitale ho deciso di metterlo a riposo dopo gli errori di Cittadella. Pucino è comunque portato a giocare nel ruolo di terzino sinistro. I quattro ragazzi che hanno giocato stasera avevano già giocato con la difesa a quattro”.

“Se si perde una partita è perchè abbiamo fatto male. Stasera avremmo perso comunque perchè non eravamo in campo. Tutti dal primo all’ultimo calciatore, compresi anche i magazzinieri, non eravamo dentro la partita. Nel calcio può capitare qualcosa del genere. Lotito? Abbiamo parlato della gara e di alcune situazioni. Mi sento sempre in discussione, perchè è la vita dell’allenatore. Siamo sempre legati al risultato, dopo tanti anni mi preoccupa meno questa cosa. Il mister è un dipendente, questo è l’ultimo dei problemi. Donnarumma? Non parlo degli altri, alleno un gruppo di ragazzi speciali. Lasciamo sereni questi ragazzi, se dovete sparate a pallettoni, sparate sul sottoscritto. Non dobbiamo ammazzare il campionato ma possiamo fare delle cose importanti, per fare ciò si passa anche attraverso incidenti di percorso. I ragazzi sono dispiaciuti, sono molto legati alla piazza ed alla maglia. Sono l’unico responsabile”.

“Quando si gioca una gara del genere bisogna parlare con i ragazzi, i quali sanno che abbiamo sprecato una grande occasione. Per superare questa sconfitta bisogna lavorare, è questa l’unica medicina che conosco. La serie B è un campionato molto equilibrato, bisogna stare sempre sul pezzo. Vorremo che gli attaccanti segnino, si sblocchino, però dobbiamo stare vicini a questi ragazzi. Jallow? E’ stato impegnato in nazionale, quando avuto le soste era fuori quindi non poteva fare un programma di lavoro differenziato. Non ha fatto la preparazione, è arrivato tardi a Salerno, lo scorso anno si è fermato prima, quindi aveva bisogno di recuperare dal punto di vista atletico. Di Gennaro? Ha una fascite plantare, quindi è fermo ai box per infortunio”.