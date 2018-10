Salernitana, Colantuono: "Molto soddisfatto della prestazione"

Stefano Colantuono

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Un pareggio importante per la Salernitana, che ferma sull'1-1 il Crotone allo "Scida" dopo aver cullato per oltre mezz'ora le speranze di successo. Al termine della gara il tencico granata Stefano Colantuono è intervenuto in sala stampa per commentare la gara dei suoi uomini. Di seguito le sue parole riportate dell'ufficio stampa del club: "C’è dispiacere perché per settanta minuti abbiamo giocato in maniera perfetta. Poi soprattutto a causa di qualche problema fisico ci siamo un po’ abbassati e abbiamo finito per prendere gol. È comunque un risultato importante perché conquistato sul campo di una delle pretendenti alla promozione diretta. Sono ampiamente soddisfatto della prestazione della squadra e con un pizzico di fortuna avremmo sicuramente portato a casa i tre punti”. Questo il commento del tecnico Stefano Colantuono nel post-partita di Crotone – Salernitana.

Il mister ha quindi concluso: “Abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico, ma devo dire che tutti hanno disputato una grande partita. Pur con qualche rimpianto, accettiamo il verdetto del campo. Io devo guardare soprattutto le prestazioni e quella di stasera è stata molto importante. Abbiamo una rosa competitiva e questo ci permetterà di affrontare al meglio il match di mercoledì contro il Livorno”.