Salernitana, Colantuono: "Non amo parlare degli arbitri, avete visto cos'è successo"

E’ arrabbiato il tecnico della Salernitana Stefano Colantuono al termine della gara pareggiata zero a zero contro la Cremonese allo stadio Zini: “Non ho nessuna intenzione di parlare del direttore di gara, gli episodi li avete visti quindi non c’è bisogno del mio commento. Parliamo di decisioni palesi e lampanti ma fa niente. Preferisco evitare e se sono andato dall’arbitro era per dividere i miei calciatori e riportare la calma. Mi sono permesso solo di dire che serviva tranquillità e saggezza ma intanto abbiamo perso Schiavi”. Il tecnico granata si sofferma poi sulla partita ed in merito afferma: “E’ stata una partita maschia, equilibrata, non dimentichiamoci che affrontavamo una squadra imbattuta, compatta e costruita per fare bene. L’episodio per vincerla c’è stato, ma la sorte ha deciso in maniera diversa. Nel primo tempo siamo stati bassi concedendo tanti angoli e punizioni. Nonostante questo abbiamo sofferto poco, strappando un pari senza subire gol su un campo difficile come lo Zini di Cremona”. Colantuono si sofferma poi sulla prestazione di Jallow e sull’esclusione iniziale di Djuric: “Ha giocato nel primo tempo praticamente da solo. Mi ha fatto arrabbiare perché la sua arma della velocità può essere sfruttata nell’uno contro uno non nell’uno contro cinque. Djuric? Credevo di farlo riposare in una partita in cui poteva servire gamba e velocità per far male in contropiede. Ha fatto bene quando chiamato in causa, così come si può dire anche di Akpa Akpro”.