Salernitana, Colantuono: "Non ho problema di gestire la concorrenza"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Prima conferenza stampa stagionale per Stefano Colantuono, che ha incontrato la stampa alla vigilia dell'esordio di domani contro il Palermo. Il tecnico romano ha fatto il punto in casa granata: “La condizione non è ottimale anche per quelli che hanno iniziato il lavoro a luglio, ma vale per tutti. Ci vogliono almeno quattro o cinque partite per trovare la condizioni. Noi ci troviamo alcuni ragazzi che vengono da situazioni in cui si sono allenati poco, come quelli che vengono dall'Avellino, e sono in ritardo rispetto a chi era già con noi. L'importante è diventare una squadra e riuscire a gettare il cuore oltre l'ostacolo. Abbiamo dei giocatori di esperienza, gente che ha voglia. Dubbi? Qualcuno ne ho, voglio valutare alcune situazioni, in base alla condizione fisica". Sul mercato e gli obiettivi per il nuovo anno: “Dobbiamo cercare di fare un campionato positivo, perché ci teniamo a dare gioie alla nostra gente in vista del centenario. Tutte le volte che ci seguiranno dovranno sempre essere soddisfatti del lavoro e del gioco espresso dalla squadra. Questa squadra può fare cose importanti, senza fissare obiettivi. Ringrazio Lotito e Mezzaroma innanzitutto di averci messo a disposizione una struttura fissa, il Mary Rosy. La Società ha fatto investimenti per fa sì che lavorassimo in maniera adeguata. I giocatori sono arrivati, ma quello che ci eravamo prefissato lo abbiamo raggiunto. Sono ragazzi seri, abbiamo costruito le basi per fare un campionato giusto”.

Sul rinnovo: “Ho rinnovato ieri, è ufficiale”. “Spero sia una bella stagione – ha proseguito Colantuono - partecipando allo scorso anniversario, mi ha lasciato sbigottito in senso positivo sull'attaccamento della gente. Questa è una grande responsabilità, tutti dovremo cercare di tirare fuori il meglio, perché la gente se lo aspetta. Abbiamo messo i tasselli giusti, ora toccherà noi regalare gioie a questa gente. Capiteranno sicuramente momenti difficili, ma la gente non dovrà mai pensare che non abbiamo mai dato il massimo per il nostro obiettivo. Su questo metto la mano sul fuoco, è un gruppo che ha voglia di mettersi in discussione e fare cose importanti, senza fare promesse che servono a poco”.

Sulla profondità della rosa e i giocatori in lista di sbarco: “Non ho problema di gestire la concorrenza, anzi più siamo meglio è. Alcuni dovranno uscire perché sono state fatte delle scelte e non possiamo avere una rosa enorme. Saremo comunque tanti e per me non esistono problemi del genere. Qualcuno giocherà, altri staranno fuori, ma il campionato è lungo e ci sarà bisogno di tutti”. Sul nuovo format in cadetteria: “Si è deciso di fare un campionato a 19, ne prendiamo atto. Ci sarà un periodo piuttosto lungo senza giocare, ma dovremo farci trovare pronti”. Il tecnico granata ha poi parlato dello stato di forma dei nuovi arrivati, fornendo alcune indicazioni tattiche: “Bisogna fare le valutazioni giuste, bisognerà capire se rischiare un giocatore dall'inizio. Tutti sono in ritardo di condizione, in questo momento, per qualsiasi squadra, ma questo non deve essere un alibi. Abbiamo messo in ritiro dei concetti da far assimilare il prima possibile ai nuovi arrivati. Casasola? Si è espresso bene lo scorso anno ovunque abbia giocato. Penso si proseguirà sulla corsia di destra, ma può giocare anche terzo di difesa. La scelta verrà fatta al momento in base alle varie situazioni. Anderson? Sta bene, lo stiamo valutando. Anche a lui serve un po' di tempo per trovare la condizione migliore. Di Gennaro? Ha fatto la preparazione con la Lazio, ma non ha molto minutaggio. E' un dubbio che mi porterò fino a domani, cercando di capire la valutazione migliore. A sinistra? Abbiamo Vitale, Pucino o anche lo stesso Casasola. Palumbo? Può fare sia la mezzala che giocare davanti alla difesa. Per caratteristiche Di Tacchio è più specifico per fare il play basso, anche se con caratteristiche diverse”.

Colantuono è poi intervenuto sul Palermo e sulla prossima Serie B: “Gli addetti ai lavori lo hanno collocato tra le favorite insieme alle retrocesse, che hanno costruito delle buone squadre anche grazie ai vantaggi economici. Il campionato mi sembra molto competitivo. Ci saranno anche le neopromosse che vengono da un'intelaiatura giusta”. “La Salernitana ha fatto le cose giuste, poi dirà il campo a cosa possiamo ambire – ha concluso Colantuono - Ringrazio la società per gli investimenti sul centro sportivo e sul mercato. Fabiani è stato bravo a lavorare sotto traccia con pazienza e raggiungere gli obiettivi”.