Salernitana, Colantuono: "Pensiamo alla salvezza matematica"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Nel prepartita di Bari-Salernitana l’allenatore granata Stefano Colantuono è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: ”Ci sono tanti tifosi sugli spalti, sarà una grande festa ma noi dovremo giocare la partita. Torno con piacere a Bari, spero che la squadra biancorossa possa aggiudicarsi la promozione in Serie A. Lo scorso anno la stagione è stata travagliata ma ho vissuto comunque una esperienza molto intensa. Noi guardiamo nella direzione di sempre, ovvero quella di togliersi da brutti scherzi. Non siamo ancora salvi matematicamente, dovremo raggiungere il prima possibile questo obiettivo per i nostri tifosi. Volevo a nome della società fare le condoglianze alla famiglia Scardina per la scomparsa di Ignazio”.