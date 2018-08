Salernitana, Colantuono rinnova fino al 2020

Le 20 squadre di Serie A continuano la loro preparazione in vista della seconda giornata di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi: ATALANTA 14.45 - Archiviata l'andata dei Play-off di UEFA Europa League 2018-2019, nessuna sosta per Gomez e compagni che hanno...

Serie C, mercato -1. Anzi no. Chiusura rinviata al 31 agosto

Serie C, il mercato chiuderà il 31 agosto alle 20:00

Pro Vercelli, Varini: "Rinvio? Succede solo in Italia"

Casertana, Pane l'alternativa ad Adamonis in porta

Vibonese, doppio colpo: in arrivo Taurino e Cani

Matera, risoluzione del contratto per Casoli

Olbia, è fatta per Marson: domani l'annuncio

Robur Siena, ultime speranze per la Serie B

Vibonese, in attacco arriva Leonardo Taurino

Ternana, dal Genoa in prestito Callegari

Altre notizie Serie C

Stefano Colantuono ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con la Salernitana fino al 2020. L'annuncio è arrivato direttamente dalla bocca del diretto interessato, che in conferenza stampa ha confermato di aver prolungato, nella giornata di ieri, il suo sodalizio con la società di via Allende.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy