Salernitana, Colantuono: "Risultato pesante, dobbiamo ritrovare compattezza"

Stefano Colantuono

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Al termine del derby contro il Benevento, perso duramente per 4-0 dalla Salernitana, il tecnico dei granata Stefano Colantuono è intervenuto in sala stampa dove ha commentato la sconfitta. Queste le sue parole riprese dal sito ufficiale della società campana: "È stata una partita molto tattica. Fino al gol siamo stati molto bene in campo, poi purtroppo abbiamo pagato una grave disattenzione su palla inattiva. Nella ripresa siamo partiti abbastanza bene, poi abbiamo commesso un’altra ingenuità dopodiché siamo usciti dalla partita. Adesso dobbiamo metterci subito alle spalle questa sconfitta e pensare all’Ascoli, partita nella quale dovremo sbagliare il meno possibile perché abbiamo visto come in questo campionato la minima disattenzione può costare carissima. Il risultato è senza dubbio molto pesante. ma tra noi e il Benevento non ci sono sicuramente quattro gol di differenza. Il calcio però è questo e in particolare la Serie B è un torneo molto difficile. Ora sarà importante ritrovare la giusta compattezza per affrontare al meglio le gare ravvicinate che ci attendono".