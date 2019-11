Salernitana, crisi Ventura: meno filosofia, più risultati

© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Meno filosofia, più concretezza. Con la speranza che le conferenze pre e post partita servano non a ricordare il recente passato della Salernitana, ma a spiegare come mai, dopo la prima spettacolare gara col Pescara, questa squadra abbia subito una continua involuzione perdendo quattro trasferte consecutive e conquistando appena due successi in uno stadio che dovrebbe essere un fortino per il calore della gente. Mister Gian Piero Ventura sta cadendo in una serie di contraddizioni: parla di “costruire qualcosa per il futuro” accettando però la firma di calciatori quasi esclusivamente in prestito e valorizzati indirettamente in ottica Lazio, lascia intendere che in avanti manca qualità però chiede l’arrivo di Alessio Cerci fermo da due anni e che a metà novembre “ha capito che ha buttato via del tempo, ora sono più fiducioso”. La verità è che, nei numeri, nella classifica e nel rendimento complessivo, la sua Salernitana non sta andando affatto meglio di quella di Alberto Bollini e Stefano Colantuono. Troppa filosofia in sala stampa, qualche scelta tecnica discutibile, cambi tardivi e l’evidente insoddisfazione per il mercato “anche perché se mi avessero chiesto la serie A avrei dato indicazioni diverse”. Il tormentone del “siamo reduci da due playout in tre anni, abbiamo schierato 8/11 di una squadra che era retrocessa” ricorda tanto quello di Lotito che rammenta i trascorsi in C dei granata per giustificare il mancato salto in A. Che non sia la rosa strabiliante promessa tramite comunicato a marzo siamo tutti d’accordo, ma Ventura può e deve far meglio con il materiale umano a disposizione destando dal torpore l’attacco che meno calcia in porta di tutta la serie B (Giannetti è stata una sua richiesta, ad ora è un flop) mal supportato da un centrocampo che soffre anche per i continui spostamenti di Kiyine. Tener continuamente fuori anche Gondo, Pinto e Odjer rappresenta altro elemento di discussione, giovani bravi, affamati di campo e che hanno sempre ben figurato quando chiamati in causa. La speranza è che se ci sono divergenze con la società sugli obiettivi finali si possa far chiarezza nelle segrete stanze e non lanciare segnali davanti ai taccuini dei giornalisti. In passato ciò ha rappresentato l’inizio della fine. Per fare un campionato normale non serviva l’ex commissario tecnico della Nazionale. Da Ventura è obbligatorio attendersi qualcosa in più, non i soliti discorsi sui passi avanti, il processo di crescita e le plusvalenze. Salerno merita un campionato d’avanguardia dopo il terzultimo posto a suon di record negativi nell’anno del centenario.