Salernitana-Crotone, il comune chiede l'anticipo dell'orario del match

Secondo quanto riferito da tuttosalernitana.com, potrebbe subire una variazione di orario la gara del 15 dicembre, valida per la 16^ giornata di Serie B, tra Salernitana e Crotone. Confronto in programma alle ore 21:00, ma il comune di Salerno ha richiesto alla prefettura e alla Lega B la possibilità di anticiparla alle ore 12:30, per evitare sovrapposizioni con l’evento Luci d’Artista e il conseguente utilizzo del parcheggio dell’ "Arechi" per i tanti visitatori.