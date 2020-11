Salernitana, da Guerrieri a Giannetti. In quattro con le valigie in mano a gennaio

In vista del mercato di gennaio la Salernitana lavora sulle possibili cessioni. Sono ben quattro i giocatori che sarebbero con le valigie in mano in questo momento: il portiere Guido Guerrieri, i difensori Andres Karo, Frederic Veseli (o in alternativa Joel Baraye) e l’attaccante Niccolò Giannetti. Il primo era finito nel mirino del Foggia che però al momento ha risolto il nodo portiere e difficilmente potrà tornare all’assalto, per questo – come riporta Tuttosalernitana.it - il giocatore potrebbe risolvere il proprio contratto e accasarsi altrove a parametro zero. Per il secondo invece è sempre vivo l’interesse del Pescara oltre che di alcuni club esteri con la Lazio, proprietaria del cartellino, che potrebbe avvallare la cessione a titolo definitivo. Discorso diverso per Veseli e Baraye, i cui destini sono legati: uno dei due con tutta probabilità partirà a gennaio, col primo che ha un mese di tempo per convincere Castori a tenerlo in squadra. Infine Giannetti che da tempo non rientra più nei piani del club e che potrebbe trovare spazio in un altro club cadetto dopo gli abboccamenti estivi con la SPAL.