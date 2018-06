Salernitana, da Montalto alla suggestione Mazzeo: gli attaccanti nel mirino

© foto di Federico Gaetano

Il Mattino in edicola fa il punto sul mercato della Salernitana, che cerca attaccanti per la prossima stagione. Interessa Adriano Montalto della Ternana, così come Emanuele Calaiò del Parma e Pablo Granoche dello Spezia. In alternativa si virerebbe su Andrea La Mantia dell'Entella. Nel mirino ci sono anche Gennaro Tutino del Cosenza (cartellino di proprietà del Napoli) e Roberto Floriano del Foggia. Difficile la suggestione Fabio Mazzeo.