Salernitana che inizia a mobilitarsi sul mercato invernale, non solo per quel che concerne le entrate ma anche le uscite. Soprattutto per quegli elementi che vantano numerose richieste dalla Serie C, come a esempio il giovane Biagio Morrone, che piace a Paganese, Rieti, Pro Vercelli e Avellino; irpini che stanno sondando anche Sedrick Kalombo, per il quale non è da escludere il ritorno a Rimini.

A riportare la notizia è tuttosalernitana.com.