Salernitana, De Luca su Lotito: "Chiederemo progetto, meritiamo di più"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, fa visita allo stadio Arechi, cantiere per le Universiadi, e osserva i sediolini nuovi installati in tribuna e in curva Nord. Il Mattino riporta le parole del politico: "È arrivato il momento di rifare il punto con Lotito e di chiedergli in maniera ultimativa che cosa vuole fare con la Salernitana. Gli chiederemo quali saranno il programma, il progetto, l'orizzonte. Lo vogliamo sapere, la gente vuole sapere: meritiamo di più". Tira la riga, il governatore; traccia un bilancio, dopo quasi otto anni dal riavvio del calcio cittadino. Prima la crescita, adesso la stasi, "dunque aggiunge è meglio avere un chiarimento di fondo".