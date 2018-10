Salernitana, Di Gennaro: "Il pubblico di Salerno mi ha già dato tanto"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Davide Di Gennaro ha commentato ai microfoni di DAZN il tre a uno casalingo della Salernitana contro il Livorno: "Vengo da un anno particolare, è normale che possa aver incontrato difficoltà a riadattarmi ai ritmi di una partita giocata. Avevo bisogno di una gara del genere, per farmi conoscere dal pubblico, che finora mi ha già dato tanto nonostante non abbia giocato molto. I moduli non sono importanti, conta lo spirito di sacrificio, conta capire la realtà, quali sono i nostri pregi e i nostri difetti. Stiamo facendo un campionato importante, non dobbiamo mollare, bastano due sconfitte per tornare in zone poco nobili. Dobbiamo fare il nostro e ragionare di partita in partita. Il Livorno ha ottime individualità, sapevamo le difficoltà dell'infrasettimanale, ma la squadra ha una rosa larga, vedi ad esempio Pucino che ha segnato. L'allenatore dovrà essere bravo a mettere la formazione migliore ogni settimana. La classifica è presto per guardarla, ma questo popolo ha bisogno di una squadra che disputi campionati importanti. Ci teniamo a portare allo stadio anche più gente di questa. Colantuono ha gridato a Pucino di battere la punizione? Se non faceva gol l'ammazzavo (ride, ndr), a parte gli scherzi è molto bravo a calciare".