Salernitana, Di Gennaro: "Questa piazza può regalarmi tanto"

Il neo centrocampista della Salernitana Davide Di Gennaro ha parlato al profilo Twitter ufficiale della società: "Ringrazio innanzitutto la Proprietà per avermi dato la possibilità di vestire la maglia granata. Ho scelto personalmente la Salernitana, ci tenevo fortemente e credo molto nelle persone e nel progetto che mi ha illustrato il Direttore Fabiani. Vivo di emozioni e credo che una piazza calorosa come quella di Salerno possa regalarmi tanto. Arrivo con grande entusiasmo portando la mia esperienza e con la voglia di dare il massimo per questa maglia. Avevo diverse proposte da squadre di categoria superiore ma avevo bisogno di nuovi stimoli e dopo l’annata passata sentivo il bisogno di sentirmi di nuovo protagonista e credo che Salerno possa darmi tutto questo".