Salernitana, Di Tacchio al 90': "Resettato tutto, ora testa al Cosenza"

Francesco Di Tacchio

Al termine della gara tra Salernitana e Pescara, conclusasi col successo dei padroni di casa per 3-1, è intervenuto ai microfoni di Dazn il capitano granata Francesco Di Tacchio, che ha così commentato la sfida: "Stiamo lavorando per fare un grande campionato. Abbiamo resettato tutto quello che è successo lo scorso anno, adesso dobbiamo guardare avanti partita dopo partita perché il campionato è molto lungo. Ci vuole equilibrio, non bisogna esaltarsi nelle vittorie e non abbattersi nelle sconfitte. Sta a noi porta tanta gente allo stadio, stiamo lavorando per questo. Dobbiamo pensare già alla difficile sfida di settimana prossima col Cosenza. La fascia di capitano? Ho sempre cercato di dare il massimo ogni partita, se tutti i venticinque remiamo tutti dalla stessa parte e restiamo compatti, quest'anno ci possiamo divertire. Ventura è un maestro Ventura, insegna tantissimo".