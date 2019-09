Salernitana, Di Tacchio al 90': "Vittoria fondamentale, ora il Chievo!"

© foto di tuttoSALERNITANA.com

Il capitano della Salernitana Francesco Di Tacchio esulta per la terza vittoria ottenuta dalla Salernitana in campionato, successo che proietta i granata a -1 dalla vetta: "Non dobbiamo guardare la classifica, a maggio tireremo le somme. Certo, questa vittoria è fondamentale e non era assolutamente semplice conquistare tre punti sul campo del Trapani; il vento ha inciso e non ci ha permesso di giocare come avremmo voluto. I lanci lunghi non fanno parte del nostro DNA, ma abbiamo mostrato una grande solidità in fase difensiva. Tutti si sono sacrificati, nel secondo tempo abbiamo disputato un'ottima partita e potevamo anche raddoppiare negli ultimi minuti. Bene così, ora testa al Chievoverona per riscattare la sconfitta casalinga col Benevento e regalare una gioia ai nostri tifosi".