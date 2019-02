Salernitana, Di Tacchio: "Crediamo fortemente nei play off"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Leone in campo, pacato ed equilibrato quando parla con i giornalisti. Francesco Di Tacchio è stato ospite d'eccezione della trasmissione radiofonica "TuttoGranata" in onda su Radio MPA. Ecco uno stralcio dell'intervista riportata da TuttoSalernitana.com: "Ci dispiace molto aver perso il derby, gli episodi non girano dalla parte giusta. E' un periodo particolare, ma stiamo cercando di lavorare quotidianamente con il massimo impegno per riportare la Salernitana in zone di classifica diverse. Involuzione? In quei 20 giorni di sosta a novembre non è successo nulla di particolare, eravamo dalla parte dell'allenatore pur consapevoli che le vittorie nascondevano prestazioni non sempre brillanti. Ma crediamo fortemente nei play off, altrimenti saremmo già tornati a casa".

Di Tacchio parla anche di Minala e Micai: "L'anno scorso, quando giocavo ad Avellino, Minala ci ha dato un dispiacere. Per fortuna stavolta siamo nella stessa squadra! Quanto a Micai, sono errori che succedono: fa parte del gioco, tutti possiamo sbagliare. In campo, dopo l'autorete, abbiamo pensato principalmente a riprendere il pallone per ricominciare a giocare, negli spogliatoi lo abbiamo incoraggiato perchè c'è bisogno di tutti per arrivare all'obiettivo. Pressioni e poca cattiveria? Ogni giocatore ha un carattere diverso, personalmente credo che una piazza del genere debba essere uno stimolo e un'arma in più. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi per risollevarci, in questo momento dobbiamo isolarci dalle critiche e riportare tutti dalla nostra parte con i risultati".