Salernitana, Di Tacchio: "Taglio agli stipendi? Ok ma solo con stop definitivo al campionato"

Ospite di Sportitalia Francesco Di Tacchio, centrocampista della Salernitana, è intervenuto per parlare del momento di crisi del sistema calcistico italiano, affrontando anche la problematica del taglio degli stipendi proposta: "Certo che siamo disponibili a parlare. Si tratta di una situazione che non può far piacere perché ogni calciatore ha le proprie esigenze e soprattutto non tutti guadagnano cifre importanti. Ma noi abbiamo dato la nostra disponibilità a parlare con la società se dovesse arrivare la sospensione definitiva del campionato. Ci siederemo ad un tavolo e proveremo a trovare la soluzione migliore”.