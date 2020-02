vedi letture

Salernitana, Di Tacchio: "Vogliamo scrivere qualcosa di importante per questa città"

Intervenuto a TvOggi il centrocampista della Salernitana Francesco Di Tacchio ha parlato in vista della sfida contro il ChievoVerona in programma lunedì: “Ci attende una trasferta difficile, ma come sempre giocheremo per vincere. Il mister ha cambiato mentalità alla squadra e ora abbiamo maggiore consapevolezza che in passato. I risultati positivi poi aumentano l’autostima e nello spogliatoio ogni giorno ci diciamo di voler scrivere qualcosa di importante per la città. - continua Di Tacchio - È un campionato difficile, basti pensare alla penultima in classifica che ci ha messo in difficoltà. Sappiamo di essere un'ottima squadra e non vogliamo fermarci, abbiamo creato un nuovo gruppo e vogliamo regalarci questo sogno. I tifosi? Dispiace che si siano un po' staccati, ma credo che con i risultati torneranno in massa”.