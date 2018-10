Salernitana, Djuric: “Abbiamo dato continuità agli ultimi risultati”

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

“Quello conquistato oggi è un ottimo punto, ottenuto contro una squadra forte. Diamo continuità agli ultimi risultati positivi e questo è molto importante. Dispiace per gli episodi un po’ sfavorevoli, ma il calcio è anche questo. Era fondamentale venir via da Cremona con qualche punto e ci siamo riusciti giocando una buona partita”. Così Milan Djuric è intervenuto in conferenza stampa al termine di Cremonese – Salernitana.

“A livello personale è stato un inizio di stagione un po’ complicato” – ha concluso l’attaccante granata – “Spero di sbloccarmi quanto prima in fase realizzativa, ma per me viene sempre prima il bene della squadra”.