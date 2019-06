Salernitana, Djuric al 45': "Dobbiamo mettercela tutta. Meritiamo al B"

Milan Djuric

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine del primo tempo tra Salernitana e Venezia, che vede i granata in vantaggio per 2-0, è intervenuto ai microfoni di Dazn l'autore del primo gol Milan Djuric: "Dobbiamo continuare così, a spingere e a coprire le loro ripartenze. Però in casa nostra dobbiamo cercare di fare un bel risultato per poi giocarcela al ritorno a Venezia. Oggi bisogna mettere di tutto e di più, perché ci stiamo giocando la categoria e Salerno merita la B come minimo".