Milan Djuric

Al termine del primo tempo tra Spezia e Salernitana, che vede i granata condurre per 1-0, è intervenuto ai microfoni di Dazn l'autore del gol Milan Djuric: "Nel secondo tempo ci aspettiamo un loro ritorno, ma cercheremo di essere compatti e chiuderla. Partita decisiva sia per non essere invischiati nella lotta play-out e per alimentare le flebili speranze play-off".