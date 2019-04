Salernitana, Djuric: "Chiediamo scusa ai tifosi, pensiamo al futuro"

Fonte: tuttosalernitana.com

Il centravanti della Salernitana Milan Djuric ha chiesto scusa a tutti i tifosi in una intervista a Sportitalia subito dopo la sconfitta contro il Brescia: "Dispiaciuti e amareggiati per il risultato, pensiamo al Carpi per chiudere la pratica salvezza. A inizio anno, la società aveva altre aspettative, tutti volevamo un campionato diverso, ci scusiamo e pensiamo al futuro".