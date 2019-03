Salernitana, Djuric: "Felice per il gol, ma c'è rammarico per il risultato"

Milan Djuric

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Al termine della gara tra Salernitana e Venezia, conclusasi sul risultato di 1-1, è intervenuto ai microfoni di Dazn il centravanti della Salernitana Milan Djuric, autore del pareggio definitivo: "Penso sia un pareggio che ci sta molto stretto. Loro hanno fatto un tiro e mezzo in porta. Peccato volevamo vincere, era una giornata un po' particolare senza i nostri tifosi. Ci abbiamo messo tutto il nostro meglio, siamo riusciti solo a pareggiare, ma meglio di una sconfitta. Il gol? E' un gol importante per me, il primo quest'anno.nonn sono stato efficace quest'anno, per colpa mia ma non solo. Ho avuto tanti infortuni e tante operazioni, sono contento di aver fatto novanta minuti e aver segnato. La fortuna serve sempre nel calcio, in altre partite magari era mancata, mentre oggi è andata un po' meglio. C'è molto rammarico da parte mia per il risultato. I tifosi? Oggi è stata difficile dal punto di vista ambientale, perchè i nostri tifosi, nel bene e nel male, sono sempre con noi, dimostrandoci il loro affetto e dandoci quel pizzico di pressione in più che serve. Sono convinto che se ci fossero stati oggi, avremmo potuto fare qualcosina in più. Lo Spezia? Si va in Liguria per far bottino pieno".