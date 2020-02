Salernitana, Djuric: "Gara dispendiosa, Salerno piazza importante"

Milan Djuric

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Al termine del derby tra Benevento e Salernitana è intervenuto ai microfoni di Dazn il centravanti bosniaco Milan Djuric, autore del momentaneo vantaggio dei granata: "E' stata una partita con molto dispendio fisico, siamo andati in vantaggio e poi ci siamo fatti riprendere. Poi non so se sul gol di Giannetti fosse fuorigioco. Guardiamo partita per partita, abbiamo fatto una prima parte di stagione altalenante, ora vogliamo fare meglio. Salerno è una piazza importante che vive di calcio, oggi sono venuti in tanti a Benevento. Ora abbiamo il Trapani, gara difficile da preparare bene perché vogliamo fare bella figura davanti al nostro pubblico".