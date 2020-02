Salernitana, Djuric: "Tre punti fondamentali, bravi e fortunati"

Milan Djuric

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Al termine della gara tra Salernitana e Trapani, conclusasi col successo dei padroni di casa per 1-0, è intervenuto ai microfoni di Dazn il centravanti bosniaco Milan Djuric, autore del gol del successo: "Sicuramente dal punto di vista del risultato possiamo essere soddisfatti. Non abbiamo fatto una delle nostre solite prestazioni, abbiamo giocato meno e abbiamo sentito un po' l'importanza della partita, ma con aggressività e fortuna siamo riusciti a portare a casa il risultato. Ci siamo abbassati troppo e rinunciato al fraseggio, ma penso che ci sta a volte una prestazione sotto tono rispetto alle ultime di alto livello. Sapevamo che eravamo sulla strada giusta, abbiamo sempre creduto in noi stessi. Oggi contava il risultato e da domani pensiamo già alla prossima. Il fattore casa? E' un campo difficile, anche da avversario non era mai facile. Sappiamo quanto sono importanti i nostri tifosi che vengono sempre in massa, speriamo di ricompensarli. Dal punto di vista personale sono contento, sto andando spesso a segno. Ho grande affetto per il mister Castori, provo un grande rispetto per lui perché si è costruito da solo".