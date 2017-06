Salernitana, Donnarumma può restare

Fonte: TuttoSalernitana.com

E se Alfredo Donnarumma alla fine restasse a Salerno? E' quanto riferisce l'indiscrezione che circola in questi minuti. Sembrava infatti deciso il destino dell'attaccante oplontino, il quale avrebbe dovuto rescindere il contratto con la Salernitana per poi accordarsi all'Empoli. Fonti vicine al giocatore parlano però di una possibilità di restare a Salerno anche se i toscani non mollano la presa, con la speranza di poter riaprire il discorso anche in tempi brevi.