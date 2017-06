Salernitana, Donnarumma vicino alla rescissione

Giorni chiave per il futuro di Alfredo Donnarumma, attaccante ormai in uscita dalla Salernitana, e prossimo all'arrivo a Empoli, la più quotata tra le sue pretendenti (Avellino e Cesena) grazie alla presenza di mister Vivarini. Ma in merito al giocatore, la news odierna è riportata dal quotidiano Il Mattino: l'attaccante starebbe trattando con la società campana per la rescissione del contratto.

Già oggi potrebbero arrivare novità.