Salernitana, dopo quattro anni finisce l'avventura di Rosina: con zero presenze stagionali

Nessun futuro, neanche a breve termine, per Alessandro Rosina con la Salernitana. L’avventura del fantasista classe ‘84 in granata si è infatti conclusa dopo quattro stagioni in cui ha messo a referto 78 presenze, condite da 11 reti e otto assist, ma nessuna in questa stagione dove non è mai entrato in sintonia con il tecnico Ventura che lo ha tenuto fuori dal progetto tecnico. Quattro stagioni in calando (38 presenze e sei reti il primo anno, 20/2 il secondo e 17/3 lo scorso) prima dell’addio certificato dal comunicato stampa di questa mattina sui prolungamenti dei contratti fino al 31 agosto in cui non figura il nome dell’ex Torino e Zenit San Pietroburgo.