Salernitana, doppio colpo in arrivo. Fatta per Tutino e Schiavone

Doppia operazione in entrata per la Salernitana. Dopo aver definito l'arrivo di Kupisz, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport il club campano è ad un passo da Gennaro Tutino, attaccante di proprietà del Napoli e Andrea Schiavone, centrocampista del Bari.

Per il giocatore in arrivo dagli azzurri operazione in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di promozione in Serie A dei granata.