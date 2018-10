Salernitana, ds Fabiani: "Lotito sempre in ballo, non capisco il motivo"

Nations League, 0-0 tra Russia e Svezia. Primo punto per gli scandinavi

Galderisi: "L'Italia non mi è dispiaciuta. Corsa scudetto? Non è chiusa"

Oggi in TV, Nations League: stasera Croazia-Inghilterra

Claudio Nassi: che danno non marcare!

Dybala in campo con l'Argentina: "Buona gara, non importa chi gioca"

Qualificazioni Europei Under 21, le partite in programma

Europa Uefa Nations League, le partite in programma oggi

Amichevoli Nazionali, le partite in programma

Spagna, Suso: "Fiero di giocare in una delle migliori Nazionali al mondo"

Ganz fa 50: "Inter e Milan, a testa alta. Ora in Nazionale sarei inamovibile"

Giorgetti: "Nel calcio siamo all'anno zero"

Milan, Romagnoli in gruppo dalla prossima settimana. A parte Caldara

Uruguay, Vecino non basta: sconfitta in amichevole con la Corea del Sud

Legrottaglie: "Deriso per la mia fede, ma non rinuncio a Gesù"

"Probabilmente non conosce il presidente, ma probabilmente conosce il mio amico Pietro (Lo Monaco ndr)...".

"Vorrei sapere cosa c'entri Lotito con le vicissitudini del Catania di qualche anno fa e di altre squadre che sono fallite, non capisco questo ostinarsi nell'attribuire a Lotito determinate questioni".

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di TuttoSalernitana.com il ds della Salernitana Angelo Fabiani ha commentato con soddisfazione la vittoria Premio alla Carriera degli Italian Sport Awards, che gli verrà consegnato il prossimo 12 novembre: "Sono molto felice, anche se questo premio ti fa capire quanto passi il tempo".

