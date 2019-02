Salernitana, ds Fabiani: "Soddisfatto degli acquisti"

Fonte: Tuttosalernitana.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto nel corso della trasmissione “TuttoGranata” in onda sulle frequenze di Radio MPA a cura di TuttoSalernitana.com, il direttore sportivo della Salernitana Angelo Fabiani in merito alle operazioni di mercato effettuate dalla società granata afferma: “C’è chi è contento e chi è scontento, è chiaro che vanno rispettati entrambi i pensieri perché si può sempre migliorare sempre che ci sia il materiale per poterlo fare. C’abbiamo provato sino all’ultimo, del resto poi due calciatori sono rimasti nel proprio club, mentre un altro ha preferito accasarsi al nord, precisamente al Carpi, fermo restando che non si trattava di un problema di natura economica, ma di scelte di vita di questi calciatori. Gli accordi tra le due società, per quanto concerne Ceravolo e Dezi, erano stati trovati, se poi i calciatori non sono voluti venire non è colpa di nessuno”.

Lo stesso direttore poi aggiunge: “Prima di parlare bisogna mettere in moto il cervello, se non c’è in giro un profilo alla Ceravolo stiamo parlando del nulla. Stiamo parlando tanto per criticare, per fare male, per dare un’immagine di Salerno che non è poi quella reale. La città di Salerno e la sua tifoseria sono qualcosa di straordinario. In sede di calcio mercato c’è stata una patrimonializzazione della società. Abbiamo riscattato Jallow, questo significa fare un passo in avanti anche dal punto di vista di quei giocatori su cui al momento deponiamo delle attenzioni”.

Il riscatto di Jallow… “Come società dobbiamo fare delle valutazioni, non pensate che chi ha cambiato 7/8 giocatori si sia rinforzato. Se si prendono tanti giocatori a gennaio, c’è sicuramente qualcosa che non va, qualcosa che non funziona, se poi ci vogliono condire la polemica che facciano pure, tanto non ci disturba più di tanto. Sappiamo perfettamente come stanno le cose, sappiamo che abbiamo in organico degli uomini importanti che sino ad ora non si sono espressi per le loro potenzialità. Una volta tanto, visto che la Salernitana gode di stima dal punto di vista dell’affidabilità economica, allora smettiamola. I tifosi sono la parte sana, non sono sicuramente rappresentati dai cosiddetti leoni da tastiera. Diamo fiducia a questi ragazzi poi a fine anno tireremo le somme”.

Vitale al Verona. “Sino ad ieri Vitale è stato bersagliato, umiliato, oggi lo stesso Vitale rappresenta il rinforzo del Verona, però quando stava da noi, i leoni da tastiera e non certamente i tifosi veri, l’hanno massacrato”.



Sui comunicati del Salerno Club 2010 e del Centro Coordinamento… “La loro è una nota, una critica garbata, queste devono essere accettate, ti aiutano a crescere. Non si possono accettare gli attacchi alla persona, alla famiglia. Pensate un po’ voi chi legge queste nefandezze dal nord Italia, difficilmente potrebbe decidere di venire al sud e alla fine rinuncia. Queste persone andrebbero fermate, non per il sottoscritto ma perché non vorrei che rappresentino indegnamente Salerno ed i salernitani che sono tutt’altra cosa, hanno tutt’altra bontà, tutt’altra ospitalità. Queste persone potranno fare quello che vorranno, ma certamente non si approprieranno della Salernitana per farsi pubblicità”.

Infine, sul posto vacante nella lista Over, e sul ricorso agli svincolati (Cocco e Palladino)… “Non mi sembra che Gregucci abbia fatto mai il nome di Palladino, pur rispettando quest’ottimo ragazzo e calciatore. Il punto non è dei diciassette uguale Palladino, non dobbiamo creare aspettative. La lista Over è a 17 elementi per ironia della sorte se poi domani vediamo svincolato un grande attaccante, ci facciamo il pensiero”.