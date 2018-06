Salernitana, duello col Brescia per Bonanno

Fonte: TuttoSalernitana.com

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

La Salernitana guarda ancora in quarta serie per l'attacco. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoSalernitana i granata seguono con interesse Tommaso Bonanno, attaccante classe '95 in forza al Gela, autore di 19 gol nel girone I di Serie D; sul ragazzo parebbe esserci anche la concorrenza del Brescia. Come per Volpicelli, mister Colantuono vorrebbe portarlo nel ritiro di Rivisondoli per valutarlo, dopodichè per il giocatore potrebbe prospettarsi la possibilità di un prestito in Serie C.