© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Alla fine il pubblico granata non è riuscito a tenersi dentro tutto il malumore per la sconfitta interna casalinga con il Pescara: contestazione forte a fine gara, in particolare nei confronti di Fabiani e Lotito ma estesa a tutta la squadra, che ancora una volta ha mostrato l'incapacità di fare il salto di qualità, smarrendosi dopo essere in andata avanti di due gol contro un avversario forte ma che fin qui aveva fatto malissimo nelle esibizioni in trasferta. Il popolo granata attende altro, attende una svolta che a questo punto può arrivare solo col mercato.